ŞIRNAK'TA ÇIKAN ÇATIŞMADA 26 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Şırnak'ın Kınalıtepe mevkisinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, 3 mağarada saklanan 26 teröristi ölü olarak ele geçirdi. Teröristlerle birlikte küçük bir cephanelik de bulundu.
Şırnak'ta arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, Kınalıtepe mevkisinde PKK'lı teröristlerin saklandığı 3 mağarayı tespit etti.
TESLİM OLMAYAN TERÖRİSTLERE OPERASYON
Teslim ol çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine mağaralara operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 terörist etkisiz hale getirildi.
ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Mağarada yapılan aramada teröristlere ait, 27 kaleşnikof tüfek, 93 el bombası 3 kilo 800 gram C-4 tipi patlayıcı, çok sayıda mermi, 8 gece görüş dürbünü, 4 kanas keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.
Kaynak: haberinburada
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