ŞIRNAK'TA, KANDİL'LE YASA DIŞI İLETİŞİM SAĞLAYAN SİSTEM BULUNDU
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyi ile yasa dışı iletişim sağlayan sistem ele geçirildi. Dışı cam filmle kaplı mekanda bir kişinin gözcülük yapması dikkat çekti.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin şüphe üzerine 4 ay süren takibi sonucu Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon yapıldı.Cam filmi ile kaplı, kapısında bir gözcünün hazır bekletildiği iş yerinde yapılan aramada, Irak'ın kuzeyinde kullanılan Korek hattı üzerinden iletişim sağlayan sistem ile 20 bin cep telefonu hattı, her birinde 8 sim kart yuvası bulunan 8 sinyal güçlendirici modem, 8 akü ve çok sayıda iletişim kablosu bulundu.
Yasa dışı iletişim sağlayan sistemin faal olması dikkati çekerken operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen cihazlar incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.
PKK'NIN SİSTEM ÜZERİNDEN İLETİŞİM SAĞLADIĞI ŞÜPHESİ
Güvenlik güçleri, Irak'ın kuzeyindeki yerleşim yerleriyle düşük bedelli iletişim sağlamak için kurulan sistemin, Kandil'deki terör örgütü PKK mensuplarının Türkiye'deki teröristlerle bağlantı sağlamak amacıyla da kullandığı şüphesi üzerinde duruyor. Güvenlik güçleri ayrıca, terör örgütü üyelerinin bu hatlar üzerinden Türkiye'deki yakınlarıyla görüştüğü ve bölgedeki bazı iş adamlarını tehdit ettiği gibi ihtimalleri de değerlendiriyor.
Kaynak: haberinburada
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