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Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
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Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

ŞIRNAK'TA KUYUYA DÜŞEN 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Şırnak'ın merkez Balveren Beldesi'nde malzemelerini almak için gittikleri kapatılan kömür ocağında su dolu kuyuya düşen 2'si kardeş 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Tarih : 04 Aralık 2017, 20:10
Puan Ver : Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı(6/10)2

Şırnak'ın merkez Balveren beldesinde, ekim ayında 8 kişinin öldüğü göçüğün ardından kapatılan kömür ocağına malzemelerini almak için gelen 2'si kardeş 3 işçi, içi su dolu kuyuya düştü. Bölgede yapılan arama çalışmalarında üçünün de cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Şırnak'ın merkez Balveren beldesi Araköy mevkiinde bulunan ve daha önce geçök nedeniyle kapatılan kömür ocağında meydana geldi.

8 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Abdurrahman ve Ömer Tunç adlı kardeşler ile İdris İnal, kendilerine ait malzemelerini almak için, 17 Ekim'de Şırnak-Cizre arası Cudi Dağı eteklerindeki kömür ocakları bölgesinde bulunan 3 No'lu kömür ocağında 8 işçinin hayatını kaybettiği göçüğün ardından faaliyeti durdurulan ocağa geldi.

NASIL DÜŞTÜKLERİ BİLİNMİYOR

Abdurrahman ve Ömer Tunç adlı kardeşler, henüz belirlenemeyen bir şekilde burada bulunan dolu su kuyusuna düştü.

KARDEŞLERİ KURTARMAK İÇİN HALATLA KUYUYA İNDİ

Durumu fark eden İdris İnal, Tunç kardeşleri kurtarmak için jeneratörü çalıştırarak, halatla kuyuya indi. İnal da, jeneratörün durması üzerine kuyuda kaldı.

DALGIÇ EKİPLERİ DE İSTENDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Kuyuda mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlatılırken, Batman ve Van'dan dalgıç ekipleri istendi.

ÜÇÜNÜN DE CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Van, Batman ve Mardin'den gelen ve 16 kişiden oluşan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, önce İdris İnal'ın, ardından Abdurrahman ve Ömer Tunç'un cesedini kuyudan çıkardı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Su kuyusuna düşen 2'si kardeş 3 kişinin yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kuyunun girişinde bekleyen sağlık görevlileri, ambulansa aldıkları bu kişilere müdahale ederek, sakinleştirmeye çalıştı.

Çok sayıda Şırnaklı da kuyu çevresindeki tepelerde oturarak, çalışmaları izledi. Kuyu girişinde ve çevredeki hakim tepelerde konuşlanan jandarma ekipleri ise güvenlik önlemi aldı.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve Belediye Başkanı Turhan Bedirhanoğlu da bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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