ŞIRNAK'TA KUYUYA DÜŞEN 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Şırnak'ın merkez Balveren Beldesi'nde malzemelerini almak için gittikleri kapatılan kömür ocağında su dolu kuyuya düşen 2'si kardeş 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Şırnak'ın merkez Balveren beldesinde, ekim ayında 8 kişinin öldüğü göçüğün ardından kapatılan kömür ocağına malzemelerini almak için gelen 2'si kardeş 3 işçi, içi su dolu kuyuya düştü. Bölgede yapılan arama çalışmalarında üçünün de cansız bedenlerine ulaşıldı.
Olay, saat 12.00 sıralarında, Şırnak'ın merkez Balveren beldesi Araköy mevkiinde bulunan ve daha önce geçök nedeniyle kapatılan kömür ocağında meydana geldi.
8 KİŞİ CAN VERMİŞTİ
Abdurrahman ve Ömer Tunç adlı kardeşler ile İdris İnal, kendilerine ait malzemelerini almak için, 17 Ekim'de Şırnak-Cizre arası Cudi Dağı eteklerindeki kömür ocakları bölgesinde bulunan 3 No'lu kömür ocağında 8 işçinin hayatını kaybettiği göçüğün ardından faaliyeti durdurulan ocağa geldi.
NASIL DÜŞTÜKLERİ BİLİNMİYOR
Abdurrahman ve Ömer Tunç adlı kardeşler, henüz belirlenemeyen bir şekilde burada bulunan dolu su kuyusuna düştü.
KARDEŞLERİ KURTARMAK İÇİN HALATLA KUYUYA İNDİ
Durumu fark eden İdris İnal, Tunç kardeşleri kurtarmak için jeneratörü çalıştırarak, halatla kuyuya indi. İnal da, jeneratörün durması üzerine kuyuda kaldı.
DALGIÇ EKİPLERİ DE İSTENDİ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Kuyuda mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlatılırken, Batman ve Van'dan dalgıç ekipleri istendi.
ÜÇÜNÜN DE CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Van, Batman ve Mardin'den gelen ve 16 kişiden oluşan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, önce İdris İnal'ın, ardından Abdurrahman ve Ömer Tunç'un cesedini kuyudan çıkardı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Su kuyusuna düşen 2'si kardeş 3 kişinin yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kuyunun girişinde bekleyen sağlık görevlileri, ambulansa aldıkları bu kişilere müdahale ederek, sakinleştirmeye çalıştı.
Çok sayıda Şırnaklı da kuyu çevresindeki tepelerde oturarak, çalışmaları izledi. Kuyu girişinde ve çevredeki hakim tepelerde konuşlanan jandarma ekipleri ise güvenlik önlemi aldı.
VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE
Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve Belediye Başkanı Turhan Bedirhanoğlu da bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yalancı Bahar Bitti, Hava Hızla Soğuyor!
- Chp'ye Sızdırılan Kripto Fetö'cünün, Aylık 2 Bin 200 Lira Aldığı Ortaya Çıktı
- Türkiye'ye Sığınan Ypg Sözcüsü: Pkk, Abd'yle Anlaşarak Deaş'lıların Kaçmasına İzin Verdi
- Zarrab'la İlgili Şüpheleri Arttıran Gelişme!
- Doktor Sırasında Tanıştılar, Evleniyorlar. Erkek 92, Kadın 85 Yaşında!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar