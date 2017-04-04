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ŞIRNAK'TA PATLAMA: 3 ŞEHİT 5 YARALI


ŞIRNAK'TA PATLAMA: 3 ŞEHİT 5 YARALI
Tarih : 04 Nisan 2017, 11:19
Puan Ver : Şırnak'ta Patlama: 3 Şehit 5 Yaralı(7/10)9


Sabah saatlerinde Şırnak'tan acı haber geldi.





3 ŞEHİT 5 YARALI



Şırnak Küpeli Dağı Gabar kırsalında yürütülen operasyonlar kapsamıda araziye döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu askerlerimiz şehit oldu.



Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; 3 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Operasyonda ayrıca 5 terörist de öldürüldü.



 



kaynak:ensonhaber








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