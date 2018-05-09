ŞIRNAK'TA SELE KAPILAN 2 ÇOCUK KAYBOLDU
Yoğun yağışın ardından Şırnak'ta dereler taştı.
Kumçatı'da sel sırasında dereden karşıya geçmeye çalışan 2 çocuk akıntıya kapılarak kayboldu.
Küçük çocukların çobanlık yaptıkları öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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