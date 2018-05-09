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ŞIRNAK'TA SELE KAPILAN 2 ÇOCUK KAYBOLDU


Şırnak'ta sele kapılan 2 çocuk kayboldu
Tarih : 09 Mayıs 2018, 14:10
Puan Ver : Şırnak'ta Sele Kapılan 2 Çocuk Kayboldu(9/10)5

Yoğun yağışın ardından Şırnak'ta dereler taştı.

Kumçatı'da sel sırasında dereden karşıya geçmeye çalışan 2 çocuk akıntıya kapılarak kayboldu.

Küçük çocukların çobanlık yaptıkları öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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