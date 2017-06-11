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ŞIRNAK'TA TABURA ROKETATARLI SALDIRI !


ŞIRNAK'TA TABURA ROKETATARLI SALDIRI !
Tarih : 11 Haziran 2017, 18:03
Puan Ver : Şırnak'ta Tabura Roketatarlı Saldırı !(9/10)11


Şırnak'taki Küpeli Dağı eteklerinde bulunan 6'ncı Motorlu Piyade Komutanlığına bağlı Seslice Tabur Komutanlığında meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, PKK'lı teröristler tarafından tabura roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, roket mermisi tabur içerisinde bulunan binanın duvarına isabet etti. Yaralananın olmadığı saldırıda, nöbetçi askerlerin anında karşılık vermesiyle çatışma da çıktı.



 



 



 



kaynak:hurriyet








Etiketler: Şırnak  Ta  Tabura  Roketatarlı  Saldırı      haber

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