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ŞIRNAK'TA TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU


ŞIRNAK'TA TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU
Tarih : 22 Aralık 2016, 13:04
Puan Ver : Şırnak'ta Terör Örgütü Operasyonu(10/10)7



Uludere ilçesi Giresumunu Dağı'ndaki mağaralarda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi




Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı, 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve 48. Hudut Tugay Komutanlığı birliklerince PKK'lı teröristlerin kış üslenmesine engellemeye yönelik Giresumunu Dağı'nda operasyon düzenlendi.




Operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı mağaralarda, çok sayıda mühimmat ile yaşam ve tıbbi malzeme bulundu.



 



kaynak:habertürk











Etiketler: Şırnak  Ta  Terör  Örgütü  Operasyonu    haber

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