ŞIRNAK'TA TERÖRLE MÜCADELEDE TARİH YAZAN BESTA YİĞİTLERİ İÇİN JANDARMA'DAN DUYGULANDIRAN KLİP
Jandarma Genel Komutanlığı, Şırnak Besta bölgesinde devam eden operasyonlarda görev alan Çakırsöğüt Komando Tugayına bağlı birlikler için "Besta Yiğitleri" klibi yayınladı.
Jandarma Genel Komutanlığı, Şırnak Besta bölgesinde devam eden operasyonlarda görev alan birliklerin görüntülerinin yer aldığı klip paylaşıldı.
"BESTA YİĞİTLERİNİN SELAMI VAR"
Jandarma Genel Komutanlığının resmi sosyal medya hesaplarından, "Şırnak/Besta Yiğitleri Jandarma Komandolardan sizlere selamlar var" başlığıyla yayınlanan klipte, Çakırsöğüt Komando Tugayına bağlı komandoların zor arazi şartlarında teröristlere karşı yürüttükleri operasyonların görüntülerine yer veriliyor.
"BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR"
Komandolara ait görsellerden oluşan 1 dakika 11 saniyelik klipte, "Birlikten güç doğar" ve "Huzur ve güvenin teminatı" sloganları da yer alıyor.
PKK'NIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ ÖLDÜRÜLDÜ
2 Kasım 2017 tarihinde başlayan Şırnak Bestler-Dereler operasyonunda bugüne kadar 31 terörist öldürüldü. Bunlar arasında kırmızı listede olup, yurt içinde bulunan tek terörist olan PKK/KCK Sözde Beşli Yürütme Konseyi Üyesi Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu adlı terörist de vardı.
Eroğlu dışında bölge yöneticisi çok sayıda terörist de operasyonlarda öldürüldü.
Kaynak: haberinburada
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