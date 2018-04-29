Şırnak'ta Üs Bölgesine Saldırı! Çatışma Çıktı, 1 Askerimiz Şehit Oldu
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ŞIRNAK'TA ÜS BÖLGESİNE SALDIRI! ÇATIŞMA ÇIKTI, 1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU


Şırnak'ta üs bölgesine saldırı! Çatışma çıktı, 1 askerimiz şehit oldu
Tarih : 29 Nisan 2018, 19:00
Puan Ver : Şırnak'ta Üs Bölgesine Saldırı! Çatışma Çıktı, 1 Askerimiz Şehit Oldu(10/10)6

Şırnak'ta Kurtdağı Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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