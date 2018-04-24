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Şırnak'tan acı haber: 1 Mehmetçik şehit düştü

ŞIRNAK'TAN ACI HABER: 1 MEHMETÇİK ŞEHİT DÜŞTÜ

Şırnak' ta yürütülen operasyonda tuzaklanmış EYP' nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu.

Tarih : 24 Nisan 2018, 10:40
Puan Ver : Şırnak'tan Acı Haber: 1 Mehmetçik Şehit Düştü(9/10)5

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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