ŞIRNAK'TAN ACI HABER: 1 MEHMETÇİK ŞEHİT DÜŞTÜ
Şırnak' ta yürütülen operasyonda tuzaklanmış EYP' nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu.
Kaynak: haberinburada
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