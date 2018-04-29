Şırnak'ın Cizre ilçesinde gelin arabasının çarptığı motosikletli polis memuru şehit oldu.

GELİN ARABASI MOTOSİKLETLİ POLİSE ÇARPTI

Nusaybin Caddesi İpekyolu Camii mevkiinde meydana gelen kazada, belediyenin yol yapım çalışmaları nedeni ile ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda seyir halinde olan gelin arabası karşı yönden gelen polis memuru Yakup Acar yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

ARACIN ALTINDA KALAN POLİS VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Çarpışma esnasında aracın altında sürüklenen polis memuru düğün konvoyundaki vatandaşların yardımı ile aracın altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralı polis memuru Yakup Acar doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan kazanın ardından Cizre Kaymakamı Faik Arıcan ve emniyet yetkilileri hastaneye giderek kaza ile ilgili bilgi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürerken gelin arabası sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Kaynak: haberinburada