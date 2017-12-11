SIRTINA 2 METRELİK MIZRAK SAPLANDI, HASTANEDEKİLER ŞAŞTI KALDI
Çin'de, sırtına 2 metreden uzun bir mızrağın saplandığı adı açıklanmayan vatandaşın görüntüleri şok etkisi yarattı. Bir cinayete kurban gitmekten kıl payı kurtulan adam ameliyata alındı.
Doğu Çin'in Anhui Eyaleti'nde, adı açıklanmayan bir adam sırtına saplanmış bir mızrak ile hastaneye kaldırıldı. Adamın bir suikast girişimine maruz kaldığı düşünülüyor.
YAKLAŞIK 2 METRE
Yüzyıllarca imparatorluk dönemindeki savaşçılar tarafından kullanılan, ünlü kırmızı tırtıllı mızrağın boyu polisler tarafından yaklaşık 1,8 metre olarak ölçüldü ancak doktorların müdahale kolaylığı için mızrağın bir kısmını kesmiş oldukları öğrenildi.
ÖNCE KESEREK KISALTTILAR
Doktorlar mızrağın tamamen çıkarılması durumunda hastanın kanamada ölme ihtimaline karşılık, mızrağı kademeli olarak keserek kısalttı ve daha sonra hastayı tam teşekküllü başka bir hastaneye sevk etti.
DURUMU İYİ
Daha ileri tedaviler için Çin'in Zhejiang Eyaletine getirilen adamın ameliyatının başarılı geçtiği ve durumunun stabil olduğu açıklandı. Polis saldırganın kimliği konusunda açıklama yapmayı reddetti. Olayın görüntüleri herkesi şoke ederken, yaralı Çinli'nin adı açıklanmadı.
Kaynak: haberinburada
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