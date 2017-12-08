SIRTINDAN GİRDİ, CİĞERİNE SAPLANDI! TAM 15 SANTİMETRE
Hindistan'da 27 yaşındaki gencin sırtına, kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından 15 santimetrelik bıçak saplandı. Bıçak 5 cerrahın katıldığı ameliyatla çıkarıldı.
Hindistan'da 27 yaşındaki Rakesh Kumar isimli genç, işten çıkıp eve gittiği sırada tanımadığı bir kişi tarafından saldıraya uğradı. Saldırgan, Kumar'ın sırtına 15 santimetrelik buz kırmaya yarayan bıçağı sapladı.
BIÇAK AKCİĞERİNE SAPLANDI
Aldığı darbeyle yere yığılan genç, çevredekiler tarafından hastaneye tarafından kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk muayenede bıçağın, gencin akciğerine saplandığı ortaya çıktı.BIÇAK, BEŞ CERRAHIN KATILDIĞI AMELİYATLA ÇIKARILDI
Beş cerrahın katıldığı bir saatlik ameliyattan sonra gencin sırtındaki buz kırıcı, gencin akciğerinden çıkarıldı. Yaralı genç, 1 hafta tedavi gördükten sonra taburcu oldu.Görgü tanıkları saldırganın yüzünün maskeli olduğunu aktarırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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