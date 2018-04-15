Adana'da şişe atma meselesi yüzünden yanlış kişiyi öldüren saldırgan, ''Şoförün elinde tabanca vardı. Biz de kaçtığımız grubun adamı zannedince ateş ettik" dedi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda 19 yaşındaki Fırat Ünlü cinayetten bir gün önce yolda yürürken tanımadığı bir grup tarafından önüne yanlışlıkla atılan şişeden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle kavgaya dönüşmeden engellendi. Fırat Ünlü, olay günü yanına Halil İbrahim Yüknük (19), Hasan Durak (21), Celal Koçak (19) ve M.S.Ö. alarak tartıştığı grupla konuşmaya gitti.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Mahalleye giden Fırat Ünlü telefonla, "Kalabalıklar. Buraya gelmeyin" diye uyarılınca arkadaşlarıyla geri dönmek istedi. O sırada yoldan otomobille geçen Ömer Balcı'yı (19) tartıştığı grup arasında zanneden Fırat Ünlü ve arkadaşları aracın önünü kesti. Sürücü Ömer Balcı ve Fırat Ünlü arasından yaşanan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. 'Uzun Salih' lakaplı M.S.Ö.'nün kullandığı silahtan çıkan kurşun aracın ön yolcu koltuğunda oturan Gökay Tunç'u göğsünden yaraladı.

GENÇ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Arkadaşının vurulduğunu gören Ömer Balcı, silahla ateş ederek grubu dağıttıktan sonra yaralı Gökay Tunç'u hastaneye götürdü. Genç adam hastanede hayatını kaybederken Ömer Balcı, polis tarafından gözaltına alındı. Ömer Balcı'nın "Benim tek husumetlim Ercan'dır. Cezaevindeyken aramızda kız meselesi yüzünden tartışa çıkmıştı" diyerek ifade vermesi üzerine adı geçen kişi gözaltına alındı. Genç adamın verdiği ifade doğrultusunda cinayeti kendisinin işlemediği anlaşıldı.

"KAÇTIĞIMIZ GRUBUN ADAMI ZANNEDİNCE ATEŞ ETTİK"

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede yaptığı güvenlik kamerası çalışmasında zanlıları tek tek tespit etti. Polis Dumlupınar Mahallesi'ne düzenlediği baskında olayda kullanılan 2 silah ile şüphelileri gözaltına aldı. "Şoförün elinde tabanca vardı. Biz de kaçtığımız grubun adamı zannedince ateş ettik" diye ifade veren katil zanlısı M.S.Ö. ve Fırat Ünlü tutuklanırken Ömer Balcı 'adli kontrol şartıyla' serbest kaldı. 3 zanlı ise savcılıktan serbest kaldı.

Kaynak: haberinburada