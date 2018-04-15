Rus Vekillerle Görüşen Esad'dan Abd'yi Çıldırtacak Sözler!
Arap Birliği Zirvesinde Türkiye Karşıtı Bildiri Çıkartılacak, Bae'de İşin İçin De!
'suriye'ye Bir Operasyon Daha Olacak Mı' Sorusuna İngiltere'den Yanıt
'türkiye Ekonomik Krize Gidiyor' Diyen Muhalefeti Topa Tuttu!
Doğuma Günler Kala Özcan Deniz'den Eşine Servetlik Hediye
5 Üniversitelinin Can Verdiği Feci Kazada, Kahreden Kokoreççi Detayı!
Çin Uçağında Panik Anları! Saldırgan, Bir Görevliyi Rehin Aldı
Bakan Net Konuştu: Abd'nin Operasyonu Türk Turizmini Etkilemez
Beşiktaş'ın Gizli Kahramanı Caner Erkin
Kritik Ankara Ziyareti Öncesi Nato'dan Türkiye'ye Destek Çağrısı
Cani Evlat, İşitme Engelli Anne Ve Babasını Pompalı Tüfekle Katletti
Silahla Taksi Durağını Basan Eski Kahya Dehşet Saçtı: 2 Yaralı
Suriye'yi Vuran Abd, Fransa Ve İngiltere'den Yeni Hamle!
Şişe Atma Meselesi Yüzünden Yanlış Kişiyi Öldürdü
Dışişleri Bakanlığına 10 Yılda 2,7 Milyon Liralık Mobilya Alınmış
Formula 1'de Sezonun Üçüncü Yarışını Daniel Ricciardo Kazandı
Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Eljif Elmas Takımdan Ayrılmak İstiyor
10 Yıl Önceki Cinayetin Sırrı Çözüldü, Katil Cenazeye De Katılmış
Fenerbahçe Giuliano'nun Bonservis Bedelini Belirledi
Yıkım Büyük! Abd'nin Suriye'de Vurduğu Tesisler, Uydudan İlk Kez Görüntülendi

Şişe atma meselesi yüzünden yanlış kişiyi öldürdü

ŞİŞE ATMA MESELESİ YÜZÜNDEN YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Adana'da şişe atma meselesi yüzünden yanlış kişiyi öldüren saldırgan, ''Şoförün elinde tabanca vardı. Biz de kaçtığımız grubun adamı zannedince ateş ettik" dedi.

Tarih : 15 Nisan 2018, 12:50
Puan Ver : Şişe Atma Meselesi Yüzünden Yanlış Kişiyi Öldürdü(7/10)3

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda 19 yaşındaki Fırat Ünlü cinayetten bir gün önce yolda yürürken tanımadığı bir grup tarafından önüne yanlışlıkla atılan şişeden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle kavgaya dönüşmeden engellendi. Fırat Ünlü, olay günü yanına Halil İbrahim Yüknük (19), Hasan Durak (21), Celal Koçak (19) ve M.S.Ö. alarak tartıştığı grupla konuşmaya gitti.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Mahalleye giden Fırat Ünlü telefonla, "Kalabalıklar. Buraya gelmeyin" diye uyarılınca arkadaşlarıyla geri dönmek istedi. O sırada yoldan otomobille geçen Ömer Balcı'yı (19) tartıştığı grup arasında zanneden Fırat Ünlü ve arkadaşları aracın önünü kesti. Sürücü Ömer Balcı ve Fırat Ünlü arasından yaşanan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. 'Uzun Salih' lakaplı M.S.Ö.'nün kullandığı silahtan çıkan kurşun aracın ön yolcu koltuğunda oturan Gökay Tunç'u göğsünden yaraladı.

GENÇ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Arkadaşının vurulduğunu gören Ömer Balcı, silahla ateş ederek grubu dağıttıktan sonra yaralı Gökay Tunç'u hastaneye götürdü. Genç adam hastanede hayatını kaybederken Ömer Balcı, polis tarafından gözaltına alındı. Ömer Balcı'nın "Benim tek husumetlim Ercan'dır. Cezaevindeyken aramızda kız meselesi yüzünden tartışa çıkmıştı" diyerek ifade vermesi üzerine adı geçen kişi gözaltına alındı. Genç adamın verdiği ifade doğrultusunda cinayeti kendisinin işlemediği anlaşıldı.

"KAÇTIĞIMIZ GRUBUN ADAMI ZANNEDİNCE ATEŞ ETTİK"

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede yaptığı güvenlik kamerası çalışmasında zanlıları tek tek tespit etti. Polis Dumlupınar Mahallesi'ne düzenlediği baskında olayda kullanılan 2 silah ile şüphelileri gözaltına aldı. "Şoförün elinde tabanca vardı. Biz de kaçtığımız grubun adamı zannedince ateş ettik" diye ifade veren katil zanlısı M.S.Ö. ve Fırat Ünlü tutuklanırken Ömer Balcı 'adli kontrol şartıyla' serbest kaldı. 3 zanlı ise savcılıktan serbest kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şişe  Atma  Meselesi  Yüzünden  Yanlış  Kişiyi  Öldürdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER