

İstanbul Şişli'de eski Türk Telekom binasında sabahın erken saatlerinde bilinmeyen bir neden dolayı yangın meydana geldi. Yangın binanın -3'üncü katında meydana gelirken binada bulunan kabloların yanması sebebiyle ortalığı siyah bir duman kapladı. Olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi takviye edildi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.







kaynak:milliyet