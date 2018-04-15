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Şişli Teşvikiye Camii'nde Yangın Çıktı
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Şişli Teşvikiye Camii'nde yangın çıktı

ŞİŞLİ TEŞVİKİYE CAMİİ'NDE YANGIN ÇIKTI

Son dakika! Şişli'de bulunan Teşvikiye Camii'nde yangın çıktı.

Tarih : 15 Nisan 2018, 18:10
Puan Ver : Şişli Teşvikiye Camii'nde Yangın Çıktı(9/10)5

Şişli'de bulunan Teşvikiye Camii'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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