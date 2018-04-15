ŞİŞLİ TEŞVİKİYE CAMİİ'NDE YANGIN ÇIKTI
Son dakika! Şişli'de bulunan Teşvikiye Camii'nde yangın çıktı.
Şişli'de bulunan Teşvikiye Camii'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
Kaynak: haberinburada
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