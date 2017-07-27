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Şişli Zabıtası, Fırtınada Zarar Gören Martıyı Aracına Aldı

ŞİŞLİ ZABITASI, FIRTINADA ZARAR GÖREN MARTIYI ARACINA ALDI

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtına, hayvanları da etkiledi. Şişli Zabıtası, fırtınada zarar gören bir martıyı yardım etmek amacıyla aracına aldı.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 20:10
Puan Ver : Şişli Zabıtası, Fırtınada Zarar Gören Martıyı Aracına Aldı(7/10)3

İstanbul'u iş çıkış saatinde etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtına, insanları etkilediği kadar hayvanları da etkiledi.

ŞİŞLİ ZABITASI YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Şiddetli fırtına nedeniyle zarar gören martıyı bulan Şişli Zabıta ekibi, yardım etmek amacıyla martıyı arabasına aldı. Bu görüntüler ise insanları oldukça memnun etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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