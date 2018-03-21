ŞİŞME KADIN GENELEVİNE TEPKİLER BÜYÜYOR, SON KARARI BELEDİYE VERECEK
Feministler ve komünistler tarafından eleştirilen şişme kadın genelevi, Paris Belediyesi'nin gündemine geldi. İşletmenin kapatılması talep ediliyor.
Silikon şişme kadınlar ile 1 saat geçiren müşterilerinden 89 euro ücret talep eden (yaklaşık 450 TL) genelev benzeri işletmenin açıp kalıp kalmayacağına Paris Belediyesi karar verecek. Xdolls ismiyle bir oyun merkezi olarak kayıt yaptıran işletme Fransa'da tartışma yaratmıştı.
FRANSA'DA GENELEV AÇMAK YASAK
Feministler ve komünistler, aslında bir "genelev" olduğunu vurguladıkları işletmenin kapatılması gerektiğini söylüyor. Fransa'da genelev sahibi olmak ya da açmak kanunen yasak.
ÇİFTLER DE GELİYOR
Geçen ay açılan Xdolls'un sahibi Joachim Lousquy ise müşterilerinin genelde erkek olduğunu, bazen çiftlerin de geldiğini söylüyor.
Mekanda 3 oda bulunuyor ve her birinde 1 metre 45 santimetre boyunda, değerleri birkaç bin euro olan şişme kadınlar bulunuyor.
ADRESİ GİZLİ
Müşteriler internet üzerinden randevu alıyor ve ödemeyi de yine internet üzerinden yapıyor. İşletme sahibi Joachim Lousquy, sıradan bir apartman dairesinde bulunan mekanın tam adresinin gizli tutulduğunu, komşuların dahi bu durumdan haberdar olmadığını açıklıyor.
ORASI BİR GENELEV
Paris Belediyesi, Komünist Parti'den belediye meclisi üyesi Nicolas Bonnet Oulaldj'in girişimi sonrası mekanın geleceği ile ilgili bir görüşmeyi toplantı gündemine aldı.
Oulaldj dahil bazı meclis üyeleri Xdolls'un genelev gibi işletildiğini söylüyor.
Paris'teki bir feminist oluşumun avukatlığını ve sözcülüğünü yapan Lorraine Questiaux ise "Xdolls seks ürünleri satan bir mağaza değil. Burası para kazanılan ve kadınlara tecavüz edilen bir yer" dedi.
Kaynak: haberinburada
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