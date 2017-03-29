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şişmiş bilekler kalp hastalığı belirtisi olabilir

ŞİŞMİŞ BİLEKLER KALP HASTALIĞI BELİRTİSİ OLABİLİR

Ayak ve bacaklarınız kilo almanın dışında şişiyorsa dikkat! Bu durum sağlığınız için önemli bir işaret olabilir. Bacakta ödem yani sıvı birikimi kalp yetmezliğinin önemli bir işaretidir

Tarih : 29 Mart 2017, 09:16
Puan Ver : Şişmiş Bilekler Kalp Hastalığı Belirtisi Olabilir(6/10)5


Kalp krizi ve kalp hastalıkları belirtileri genellikle zayıf ve sinsidir. Hiç beklemediğiniz bir anda kalp hastası olabilir, kriz geçirebilirsiniz. Günümüzde kalp hastalığı riski; kötü alışkanlıkları bulunan, sağlıksız beslenen ve spor yapmayan kişilerin yanı sıra, sağlıklı bireylerde de ortaya çıkabilmektedir.

New York'taki NYU Langone Tıp Merkezi'nde çalışan kardiyologların yaptığı araştırmalara göre kalp krizi kadınlarda, menopozdan sonraki 10 yıl içinde daha sık görülmektedir. Yine bu araştırma, 50 yaşın altındaki 30 bin kadında kalp hastalığı olduğunu belirtmektedir. Ayrıca tip 2 diyabet ve yüksek tansiyon gibi her yaştan kadın ve erkekte görülen hastalıklar, kalp krizi geçirme riskini artıran diğer faktörler arasında yer alıyor. Kalp krizi geçiren kadınların hemen hemen yarısı, kalp krizi öncesi dönemde bir süre devam eden uykusuzluk yaşadıklarını söylemiştir.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri istatistiklerine göre ise kalp hastalığı olan her dört kişiden biri hayatını kaybetmekte, 35 yaş üstü kadınların ise başlıca ölüm nedenleri arasında kalp hastalıkları bulunmaktadır.

Özellikle genç kadınlarda kalp hastalıkları semptomları gözle görülememekte ve çoğunlukla önemsenmemektedir.

Birkaç adımda bu semptomların farkına varmanız mümkün...



 



kaynak:sabah








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