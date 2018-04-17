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Sivas Kalesi'nin Yamacında 15 Metrelik Çukur Oluştu
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Sivas Kalesi'nin Yamacında 15 Metrelik Çukur Oluştu

SİVAS KALESİ'NİN YAMACINDA 15 METRELİK ÇUKUR OLUŞTU

Tarihi Sivas Kalesi'nin yamacındaki çökme sonucu yaklaşık 2 metre genişliğinde ve 15 metre derinliğinde çukur oluştu. Çukuru gören çevredeki vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Tarih : 17 Nisan 2018, 20:40
Puan Ver : Sivas Kalesi'nin Yamacında 15 Metrelik Çukur Oluştu(6/10)2

Sivas'ta tarihi Sivas Kalesi yamacındaki çökme sonucu yaklaşık 2 metre genişliğinde, 15 metre derinliğinde çukur oluştu.

KALENİN YAMACINDA 15 METRELİK ÇUKUR OLUŞTU

Olay, saat 17.00 sıralarında Kaleardı Mahallesi'nde bulunan tarihi Sivas Kalesi yamacında meydana geldi. Vatandaşların kaleye çıkarken kullandığı yol üzerinde bulunan kale yamacında bilinmeyen bir nedenden çökme meydana geldi. Çökme sonrası yaklaşık 2 metre genişliğinde, 15 metre derinliğinde çukur oluştu. Çukuru gören çevredeki vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"İÇİNDE NE VAR BİLMİYORUZ"

Mehmet Delibaş olay sırasında bölgeden geçtiğini belirterek, "Motosikletle kaleden aşağı doğru iniyordum. Daha sonra bir ses duydum. Yamaca doğru çıktım. Bir baktım burası çökmüş. Polise ve belediyeye haber verdik. Gelip bakacaklar. 15 metre derinliğinde var. İçinde ne var bilmiyoruz" dedi.

ARKEOLOGLAR ÇUKURLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bölgeye gelen zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı. Sivas Anıtlar Kurulu uzmanları ve arkeologların yarın çukurla ilgili çalışma yapacağı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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