Sivas'ta Anadolu'nun kaliteli kil toprağından kozmetik ürünleri üreten ve 27 ülkeye ihracat yapan Dermokil firması, Türkiye'de ilk kez üretilen florür ve gluten içermeyen doğal kilden yapılmış diş macunlarını Çin'e gönderiyor.

ÇİN'E DİŞ MACUNU GÖNDERİYORUZ

2006 yılında girişimci ve sanayici iş adamı Ünal Karaca tarafından Sivas'ta kurulan ve kozmetik sektöründe adından söz ettiren bir marka haline gelen Dermokil, Türkiye'de ilk kez çölyak hastalarının ve çocukların rahatlıkla kullanabileceği flörür ve gluten içermeyen, propolis, nane, aloevera ile kil içeriği olan diş macunu üretti. Üretilen diş macunları Çin başta olmak üzere bir çok ülkeye gönderilmeye başlandı.

27 ÜLKEYE KOZMETİK ÜRÜN İHRACATI

Sivas'ta ürettikleri ürünleri 27 ülkeye gönderdiklerini belirten Karaca şöyle konuştu:

Bir kaç sektörde faaliyet göstermekteyiz. Asıl faaliyet konumuz kozmetik. 150'ye yakın ürün gamımız var. Natural serimiz, special serimiz, terapi serimiz olmak üzere 3 farklı serimiz var. Birde xtreme serimiz var. Bunların tamamı eczanelerde satışı yapılmakta, reçete edilmekte. Natural serimizde doğala daha yakın, organik diyebileceğimiz ürünlerle hitap ediyoruz. 27 ülkeye ihracatımız var. Geri dönüşlerimiz oldukça güzel. Daha da önemlisi Amerika'da Amazon sitesi var. Dünyaca çok önemli bir site olduğu gibi kapsamı da çok geniş. Kapsamı çok geniş olmasına rağmen Türkiye'de üretilen herhangi bir ürünün orada olmadığı, sadece bizim kendi markamız olan diş macunu ve maskelerimizin orada satışa sunulduğunu, oradan da iyi dönüşler aldığımızı söyleyebilirim. Hem ülkemiz adına, hem şirketimiz adına, hem çalışanlarımız adına güzel bir şey olduğunu düşünüyorum.

Kaynak: haberinburada