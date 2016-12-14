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SİVAS VE NEVŞEHİR'DE EĞİTİME KAR ENGELİ


SİVAS VE NEVŞEHİR'DE EĞİTİME KAR ENGELİ
Tarih : 14 Aralık 2016, 09:44
Puan Ver : Sivas Ve Nevşehir'de Eğitime Kar Engeli(6/10)3


Yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas'ta 9 ilçede, Nevşehir'de ise Acıgöl ilçesinde eğitime bir gün ara verilirken, Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 9 kişi zehirlendi.



Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 9 ilçede daha eğitime bir gün ara verildi.



Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas'ın Altınyayla, Doğanşar, Gemerek, Şarkışla, Hafik, Ulaş, Kangal, Zara ve Gürün ilçelerin de eğitime bir gün ara verildi.



Acıgöl'de okullar tatil edildi



Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde okullar yoğun kar ve tipi nedeniyle okullar bir gün süre ile tatil edildi.



Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle Acıgöl Kaymakamlığı tarafından okullar bir gün süre ile tatil edildiği açıklandı.



Niğde'de Karbonmonoksit gazında 9 kişi zehirledi



Niğde'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 kişi tedavi altına alındı.



Gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ile birlikte karbonmonoksit zehirlenmeleri de yaşandı.



Edinilen bilgilere göre, olay Niğde Merkezde meydana geldi. H.T(36) isimli kadın ve 3 çocuğu E.T.(13), R.T.(6) ve A.T.(10) sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlenen çocuklar Niğde çocuk Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.



Diğer yandan yine Niğde merkezde 5 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Niğde Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilen H.B. (45), H.B. (40), İ.B. (12), İ.B. (10) ve N.B.B. (6), tedavi altına alınırken, gazdan zehirlenen 9 kişinin durumlarının iyi olduğu bildirildi.



 



kaynak:haberler








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