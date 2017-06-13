İşte 13.06.2017 Tarihli Güncel Altın Fiyatları!
Çipli Kimlik Kartları İle İlgili Flaş Karar!
Gözaltına Alındığı Operasyonda Şok Detaylar
Suudi Arabistan'dan Flaş Bein Sports Kararı
Hastaneye Yaralı Getirdikleri Kadın Ölünce Kaçtılar
Sızma Girişimindeki Pkk'lılar F-16'larla Etkisiz Hale Getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sanatçı Ve Sporculara İftar Verdi
Emniyetten Pervin Buldan Açıklaması
İstanbul'da Toplu Ulaşım Bayramda İndirimli Olacak
Marmara Ve Ege'de Deprem! İşte Depremin Merkez Üssü
Yunanistan'da Yıkılan Binalar Var
Acil Zayıflamak İçin Ne Yapabilirim? Diyorsanız...
Amerika'da Baby Shower Partisi
İngiliz Klasiği 3 Tekerlekli Otomobil Türkiye'ye Geliyor
Katar Ablukayı Kırdı! Gemi Limana Ulaştı
Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 9.55'e Çıktı
En Değerli Futbolcu Neymar
Pkk'lı Teröristlerden Üs Bölgesine Hain Saldırı
Depremin Ardından Herkes Eski Chp'li Vekilin Tweet'ini Konuşuyor
Tesadüfen Deprem Anını Kaydettiler

sivas'ın gemerek ilçesi kaymakamı açığa alındı

SİVAS'IN GEMEREK İLÇESİ KAYMAKAMI AÇIĞA ALINDI

Sivas'ın Gemerek ilçesi kaymakamı Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açığa alındı.

Tarih : 12 Haziran 2017, 14:11
Puan Ver : Sivas'ın Gemerek İlçesi Kaymakamı Açığa Alındı(7/10)4


İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gemerek Kaymakamı C.K., açığa alındı. Kaymakam C.K. hakkında FETÖ/PDY hakkında idari soruşturma başlatıldı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Sivas  In  Gemerek  İlçesi  Kaymakamı  Açığa  Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER