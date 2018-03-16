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Sivaslının Evinden Tarih Çıktı! El Yazması Kur'an-ı Kerim Bulundu

SİVASLININ EVİNDEN TARİH ÇIKTI! EL YAZMASI KUR'AN-I KERİM BULUNDU

Sivas'ta bir şüphelinin evinde yapılan aramada Osmanlı dönemine ait el yazması Kur'an-ı Kerim, tıpla ilgili 7 el yazması kitap ile çok sayıda evrak ele geçirildi.

Tarih : 16 Mart 2018, 12:50
Puan Ver : Sivaslının Evinden Tarih Çıktı! El Yazması Kur'an-I Kerim Bulundu(9/10)5

Sivas'ta bir kişin evinde yapılan aramada Osmanlı dönemine ait el yazması Kur'an-ı Kerim, tıpla ilgili 7 el yazması kitap ile Osmanlı dönemine ait çok sayıda evrak ele geçirildi.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığına yönelik başlattığı çalışmada Ö.Y.Y'nin evinde arama yapıldı.

EL YAZMASI KUR'AN-I KERİM, OSMANLI DÖNEMİNE AİT ESERLER BULUNDU

Aramalarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Osmanlı dönemine ait el yazması Kur'an-ı Kerim, tıpla ilgili 7 el yazması kitap, Osmanlı dönemine ait 8 noter evrakı, 6 kadılık zaptı, 5 zabıt tutanağı, 5 tapu, 3 senet, bir sicil kağıdı ve bir de el yazması dua olmak üzere 29 parça halinde el yazması eser ile antika değeri olduğu tahmin edilen bir keman bulundu.

HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Zanlı hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

ESERLER İNCELENİYOR

Ele geçirilen eserler ve belgeler, incelenmek üzere Sivas El Yazması Eserler Kütüphanesine gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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