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Sivasspor, Başakşehir'in Liderliğini Elinden Aldı: 1-0

SİVASSPOR, BAŞAKŞEHİR'İN LİDERLİĞİNİ ELİNDEN ALDI: 1-0

Süper Ligde Demir Grup Sivasspor, haftaya lider başlayan Medipol Başakşehir'i koltuğundan indirdi: 1-0.

Tarih : 11 Aralık 2017, 00:30
Puan Ver : Sivasspor, Başakşehir'in Liderliğini Elinden Aldı: 1-0(10/10)6

Süper Lig'de haftaya lider giren Medipol Başakşehir, Sivas'ta darbe aldı. İstanbul temsilcisi, Kone'nin golüyle Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenildi ve 2. sıraya geriledi.

Maça etklili başlayan taraf Sivasspor olurken ev sahibi ekip aradığı golü de çok geçmeden buldu. 17. dakikada Başakşehir savunmasının kaptırdığı topla hızla ceza sahasına giren Sivasspor, Arouna Kone'nin son vuruşuyla 1-0 öne geçti.

BEKLENEN GOL GELMEYİNCE LİDERLİK GİTTİ

Devreyi bu skorla geriden kapatan Başakşehir, 2. yarıda vites yükseltti. Adebayor'un yanında Mevlüt Erdinç'in de oyuna girmesiyle çift forvete dönen konuk ekip, buna karşın aradığı golü bulumadı ve Sivasspor 1-0'lık skorla kazanan taraf oldu. Öte yandan maçın uzatma anlarından 2. sarı kartı gören Kone, Sivasspor'u 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla 30 puanda kalan Medipol Başakşehir, lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. 22 puanlı Demir Drup Sivasspor ise 9. sıraya yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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