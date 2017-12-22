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Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: Volkan Şen'den Vazgeçtik

SİVASSPOR BAŞKANI MECNUN OTYAKMAZ: VOLKAN ŞEN'DEN VAZGEÇTİK

Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Volkan Şen'i sezon başında almak için görüşmeler yapmıştık. Ama sonra almaktan vazgeçtik" dedi.

Tarih : 22 Aralık 2017, 21:50
Puan Ver : Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: Volkan Şen'den Vazgeçtik(9/10)5

Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, yarın karşılaşacakları Beşiktaş maçı ile ilgili, İlk yarının son maçı. Taraftarımızla birlikte oynayacağımız Beşiktaş karşılaşmasıyla ilk yarıyı tamamlayacağız. Takımımıza güveniyoruz. İnşallah bizleri mutlu edecek bir sonuç alacağız şeklinde konuştu.

MECNUN OTYAKMAZ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz kentte faaliyet gösteren Bahçeşehir Okulları 4 Eylül Sivas Kampüsü tarafından düzenlenen 'Kariyer Günleri' programı kapsamında öğrencilerle buluştu. Konferans salonunda düzenlenen programa Otyakmaz'ın yanı sıra Demir Grup Sivasspor As Başkanı Mehmet Oflaz, okul yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Burada konuşan Otyakmaz okulda öğrencilerle buluşmaktan memnun olduğunu söyledi.

Otyakmaz Okul Müdürü Mehmet Şarkışla'nın moderatörlüğünde öğrencilerin sorularını yanıtladı.'İNŞALLAH BİZLERİ MUTLU EDECEK BİR SONUÇ ALACAĞIZ'

Yarın oynanacak olan Beşiktaş maçı ile ilgili açıklamalarda bulunan Otyakmaz, Bu güne kadar topladığımız, ilk yarı boyunca topladığımız puanlar takımımızın yarınki oynayacağı karşılaşma için bize biraz daha umut veriyor. Geçekten iyi hazırlanıp ve iyi motive olduğumuz karşılaşmalarda sonuç almayı başarabildik. Fakat karşımızda Şampiyonlar Ligi gruplarında namağlup birinci olarak çıkmış ve Bayern Münih ile eşleşmiş başarılı bir kulüp var. Motivasyon yoğunluğunu Şampiyonlar Ligine verdiğinden belki biraz ligde geri kalmış olabilirler ama şu anda Bayern Münih maçına kadar önemli bir ara var. Beşiktaş'ın geçen haftaki Osmanlıspor maçında lige çok ciddi bir şekilde asıldığını gördük. Başarılı ve güçlü bir takım. Ama geçtiğimiz hafta iki yıldır çok önemli işler yapan, rakiplerini yenmiş Başakşehir'i içeride iyi bir futbolla mağlup edebiliyorsak, yine Beşiktaş'ı da aynı oyun disiplini ve motivasyonla hazır bir şekilde karşısına çıktığımız zaman sonuç alabileceğimizi ve taraftarımızı o stattan üzgün bir şekilde göndermeyeceğimizi düşünüyorum. Takımımıza güveniyoruz. İnşallah bizleri mutlu edecek bir sonuç alacağız dedi.

VOLKAN ŞEN'İ ALMAYI DÜŞÜNMEM

Bir öğrencinin Otyakmaz'a 'Sezon başında Volkan Şen'in isminin Demir Grup Sivasspor ile anıldığını hatırlatması üzerine Otyakmaz, Volkan Şen'i sezon başında almak için görüşmeler yapmıştık. Ama kendisinin 'kulüp bulamazsam en son burası olsun' düşüncesinde olduğunu hissedince almaktan vazgeçtik. Şimdi de almayı düşünmem diye konuştu.

Otyakmaz 2011 yılındaki sözde şike süreci ile ilgili de yaşadıklarını paylaştı.

Programın ardından öğrenciler tarafından Otyakmaz'a plaket takdim edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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