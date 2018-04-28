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Sivasspor, Gençler'i ateşe attı

SİVASSPOR, GENÇLER'İ ATEŞE ATTI

Spor Toto Süper Ligde Sivasspor, evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Gençlerbirliği küme düşme hattının içinde kaldı.

Tarih : 28 Nisan 2018, 16:40
Puan Ver : Sivasspor, Gençler'i Ateşe Attı(6/10)2

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında DG Sivasspor sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Sivasspor oldu. 18. dakikada sol kanattan Ziya Erdal'ın kullandığı serbest vuruşta Gençlerbirliği savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza alanı sağ çaprazında Henri Saivet'de kaldı. Saivet içeriye ortasını yaptı ve topla buluşan Hakan Arslan şık kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

MAÇTA BAŞKA YOK OLMADI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Gençlerbirliği beraberlik golü için yüklenirken, DG Sivasspor yakaldığı hızlı ataklarla etkili olmaya çalıştı. Her iki takımda ikinci yarıda skoru değiştiremedi ve Gençlerbirliği ligde kalma yolunda kritik haftada sahadan puansız ayrılıyor.

Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor puanını 47 yükseltirken, Gençlerbirliği 30 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sivasspor  Gençler  İ  Ateşe  Attı    haber

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