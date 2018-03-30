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Sivasspor, Karabükspor'u tek golle geçti

SİVASSPOR, KARABÜKSPOR'U TEK GOLLE GEÇTİ

Sivasspor ile Kardemir Karabükspor 27. haftanın açılış maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Yiğidolar, 47. dakikada Bifouma'nın golü ile 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Tarih : 30 Mart 2018, 22:20
Puan Ver : Sivasspor, Karabükspor'u Tek Golle Geçti(8/10)4

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın açılış maçında Demir Grup Sivasspor ile Kardemir Karabükspor karşı karşıya geldi. Son iki haftada galibiyet alamayan ev sahibi Sivasspor 47. dakikada Bifouma ile mücadeleyi 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

ÜNAL KARAMAN İLK MAÇINDAN MAĞLUBİYETLE AYRILDI

Ligden düşmesine artık kesin gözüyle bakılan Kardemir Karabükspor ise ilk yarıda iyi bir görüntü sergilemesine rağmen gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve sahadan mağlubiyetle ayrılmak zorunda kaldı. Karabükspor'un yeni teknik adamı Ünal Karaman, takımının başındaki ilk maçından yenik olarak sahaya çıktı.

Alınan bu sonuçla Sivasspor puanını 41'e yükseltti. Karabükspor ise 12 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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