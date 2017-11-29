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Sivasspor son dakikada hayat buldu

SİVASSPOR SON DAKİKADA HAYAT BULDU

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Bucaspor'u son dakikada bulduğu penaltı golü ile 2-1 mağlup etti.

Tarih : 29 Kasım 2017, 20:40
Puan Ver : Sivasspor Son Dakikada Hayat Buldu(6/10)2

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor sahasında TFF 2. Lig ekibi Bucaspor'u 2-1 mağlup etti.

24. dakikada sağ kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Mert Hakan'ın ortasında Galip'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Hüseyin meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

BUCASPORLU ABDULLAH TOPU KENDİ AĞLARINA GÖNDERDİ

63. dakikada gelişen Demir Grup Sivasspor atağında ceza sahası içinde Mert Hakan'ın şutunda kaleciden seken topu uzaklaştırmaya çalışan Abdullah, topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0

SARUHAN DURUMU EŞİTLEDİ

77. dakikada defansın arkasına sarkan Saruhan ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1

GALİBİYET GOLÜ SON DAKİKADA PENALTIDAN GELDİ

90. dakikada Bucaspor savunmasının topa elle müdahalesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Muhammet Demir topu filelere gönderdi. 2-1

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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