SİVASSPOR, UZATMADA GELEN GOLLE YIKILDI
Spor Toto Süper Ligde Sivasspor, evinde karşılaştığı Kasımpaşa'yla uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golleri Arouna Kone'den gelirken konuk ekibin sayılarını Samuel Eduok ve Mbaye Diagne kaydetti.
SİVASSPOR 6. SIRADA
Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 38 yaptı ve 6. sırada kaldı. Kasımpaşa ise 31 puanla 11. sırada yer aldı.
Yiğidolar gelecek hafta Bursaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Antalyaspor'u ağırlayacak.
Kaynak: haberinburada
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