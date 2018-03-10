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Sivasspor, uzatmada gelen golle yıkıldı

SİVASSPOR, UZATMADA GELEN GOLLE YIKILDI

Spor Toto Süper Ligde Sivasspor, evinde karşılaştığı Kasımpaşa'yla uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kaldı.

Tarih : 10 Mart 2018, 16:30
Puan Ver : Sivasspor, Uzatmada Gelen Golle Yıkıldı(7/10)3

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golleri Arouna Kone'den gelirken konuk ekibin sayılarını Samuel Eduok ve Mbaye Diagne kaydetti.

SİVASSPOR 6. SIRADA

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 38 yaptı ve 6. sırada kaldı. Kasımpaşa ise 31 puanla 11. sırada yer aldı.

Yiğidolar gelecek hafta Bursaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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