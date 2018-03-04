SİVASSPOR'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ
Spor Toto Süper Ligde Demir Grup Sivasspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında, Antalya'da oynanan maçta Antalyaspor ile Demir Grup Sivaspor karşılaştı. Maçı Demir Grup Sivasspor 4-1 kazandı.
18'inci dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında Deniz Kadah'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Nazım Sangare'nin dönerek yaptığı vuruşta Demir Grup Sivasspor kalecisi Tolgahan Acar gole izin vermedi.
İLK YARININ SONUNDA GOL GELDİ
45+1'inci dakikada Antalyaspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top Emre Kılınç'ta kaldı. Bu futbolcunun sol taraftan Antalyaspor ceza alanına yaptığı ortada, kale önünde topla buluşan Hakan Arslan'ın vuruşu ağlara gitti: 0-1.
DENİZ KADAH SKORU EŞİTLEDİ
54'üncü dakikada Antalyaspor rakip yarı alanın ortalarından Emre Güral ile serbest vuruş kullandı. Emre Güral topu ceza alanındaki Maicon'a gönderdi. Bu futbolcu bekletmeden topu altı pas üzerinde müsait durumdaki Deniz Kadah'a verdi. Deniz'in sert şutu üst direğe çarparak ağlara gitti: 1-1.
SİVASSPOR FIRTINASI BAŞLADI
61'inci dakikada orta alanın sol tarafında etkili gelişen konuk takım atağında Kone, topu ceza alanı içindeki Emre Kılınç'la buluşturdu. Topu kontrol edip sol ayağıyla sert vuran Emre Kılınç takımını 2-1 öne geçiren golü attı.
84'üncü dakikada Demir Grup Sivasspor yarı alanından atılan uzun pasa hareketlenen Zoro, kaleciyi de geçerek topu arkadan gelen müsait durumdaki Ndinga'ya gönderdi. Ndinga ceza alanına girer girmez sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-3.
SKORU MERT HAKAN BELİRLEDİ
87'nci dakikada, orta alandan Antalyaspor savunmasının arkasına atılan pasa hareketlenen Emre Kılınç topla buluştu. Soldan ceza alanına giren Emre'nin pasında topla müsait durumda buluşan Mert Hakan topu boş kaleye gönderdi: 1-4.
Kaynak: haberinburada
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