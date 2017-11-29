Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'da karşılaşmanın ardından sert açıklamalarda bulunan Onur Kıvrak'a, Yiğidolar'dan aynı sertlikte yanıt geldi.

"SİVASSPOR'U MAĞLUP ETMEK ÖZEL VE GÜZELDİ"

Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Öncelikle Sivasspor'u mağlup etmek çok güzel ve özeldi. Biz 2010-2011 sezonunda Burak Yılmaz ile bu takım için savaşıyorken, yaşananlar ortada. Beyaz forma ile çıktık ve temiz bir galibiyet aldık. Bu galibiyeti tüm samimiyetimizle bizi orada yalnız bırakmayan taraftarlarımıza armağan ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kırmızı-beyazlılar, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadadeleri kullandı:"26.11.2017 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor A.Ş. müsabakasından sonra, Trabzonspor A.Ş. kalecisi O. Recep Kıvrak´ın açıklamaları kulübümüzü bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmıştır.

"KESİNLİKLE KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR"

Sportmenliğe aykırı davranış ve açıklamalarda bulunmayı alışkanlık haline getiren O. Recep Kıvrak'ın bu tavrı, Avro bazında aldığı ücretinin hakkını saha dışında da verme çabasının bir neticesi olabilirse de kesinlikle kabul edilebilir değildir.

Kulübümüz lehine verilmeyen iki tane açık penaltı pozisyonu hemen önünde gerçekleşmişken bunlara değinmeden, komploya rağmen tutmamış iftiralara bel bağlama ihtiyacı sağlıklı bir zihnin ürünü olamaz.Açıklaması ile yakın tarih dersi verme kisvesi altında şiddet ve düzensizliği teşvik eden, husumet doğmasına hizmet eden ve dolayısı ile futbola zarar veren O. Recep Kıvrak'a yakın tarih ve hukuk konusunda bazı hususları hatırlatmanın elzem olduğu anlaşılmaktadır.

Kendisinin "Alınmak" ifadesi ile neyi kastettiği tam anlaşılamamakla birlikte bu ifadenin yargılanmanın çok altında bir durumu işaret ettiği şüphesizdir. O. Recep Kıvrak ilgili yargı kararlarını inceler ise ifadesinin aksine sanık durumunda olan kişilere rast gelecektir. Aynı şekilde yetkili makamların kararlarının iddialarını desteklemediğini de görebilecektir.

"VATAN HAİNLERİNİN İPİNE SARILMAYA ÇALIŞMAK İNSANLIĞA AYKIRIDIR"

Kimlerce ve ne saikle yaratıldığı bugün herkesçe malum olan komplo çerçevesinde kimlerin daha fazla mağdur edilmiş olduğu sadece vatan hainlerinin kimleri hedef aldığını göstermeye yarar. Aradan geçen bunca zamana, TFF ve yargı kararlarına ve bunların dahi hangi koşullarda ortaya çıktığına ilişkin bugün bilinen gerçeklere rağmen bugün hala vatan hainlerinin ipine sarılmaya çabalamak hukuka, akla, iyi niyete, vicdana ve insanlığa aykırıdır.

Buradan açık bir şekilde belirtmek isteriz ki, kulübümüzün ilgili tüm mensupları bugün yapılacak bir yeniden yargılamayı tüm samimiyetleri ile isterler. Herkes adil bir yargılamadan kulübümüz mensupları kadar mutlu olur mu görmeyi isteriz.

Uygunsuz ifadelerini taraftarımızın tezahüratına bağlama çabasına giren O. Recep Kıvrak buna bir başka takım arkadaşını da konuya dahi etme çabasını eklemiştir. Bu akıl ve mantık dışı çaba esnasında Hocası Rıza Çalımbay'ı tamamen göz ardı etmiştir. Atıfta bulunduğu dönemde kulübümüzün teknik direktörü olan Sayın Rıza Çalımbay'ın bugün kendisinin hocası olması, Trabzonspor Kulübünün Sayın Çalımbay'a güveninin ne ifade ettiği O. Recep Kıvrak'ın algısının açıkça dışında kalmıştır.

"SADECE NİYETİ DEĞİL PSİKOLOJİSİ DE SON DERECE KAYGI UYANDIRICIDIR"

Ligin 13. haftasında gelen ilk deplasman galibiyeti sorusuna bile Sivas'ta olduğu için ayrı bir mutluluk sebebi olarak ifade edebilen bir profesyonel futbolcunun sadece niyeti değil psikolojisi de son derece kaygı uyandırıcıdır.

O. Recep Kıvrak'ın bu açıklamaları ile Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve davet ediyoruz.

Kulübümüz genel mevzuat açısından tüm haklarını arayacaktır.

Saygılarımızla,Demir Grup Sivasspor Kulübü"

Kaynak: haberinburada