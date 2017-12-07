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Sivassporlu Ndinga: 3-4 Sene Önce Galatasaray Beni Transfer Etmek İstedi

SİVASSPORLU NDİNGA: 3-4 SENE ÖNCE GALATASARAY BENİ TRANSFER ETMEK İSTEDİ

Sivasspor'un orta saha oyuncusu Ndinga, "Fransa'da oynadığım dönemde 3-4 sene Galatasaray benimle ilgilendi. Beni transfer etmek istediler ama o zaman çok sıcak bakmıyordum." dedi.

Tarih : 07 Aralık 2017, 22:10
Puan Ver : Sivassporlu Ndinga: 3-4 Sene Önce Galatasaray Beni Transfer Etmek İstedi(6/10)2

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un futbolcuları söyleşiye katıldı. Bahçeşehir Okulları 4 Eylül Sivas Kampüsü'nde düzenlenen söyleşide, defans oyuncusu Mattias Bjarsmyr ile orta saha oyuncuları Delvin Ndinga, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, öğrencilerle bir araya geldi. Futbolcular, söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Bir öğrencinin "Sivas taraftarı yeterli desteği veriyor mu, taraftardan beklentileriniz neler?" sorusu üzerine Emre Kılınç, "Taraftarımız deplasman dahil her maça geliyor. Onlardan her zaman daha çok destek bekliyoruz." diye konuştu. Yabancı oyuncu kontenjanıyla ilgili soru üzerine Emre, "Sonuçta hepimizin bir yeteneği var. Yabancı sınırıyla ilgili bir sıkıntımız yok." ifadesini kullandı.

MERT HAKAN YANDAŞ: HAK EDEN ARKADAŞLARIMIZ OYNUYOR

Mert Hakan Yandaş da yabancı kontenjanına değinerek, "Gördüğünüz gibi hak eden arkadaşlarımız oynuyor. Biz de süre buluyoruz. O yüzden kulüpte öyle bir sıkıntı çekmiyoruz ama Türkiye'de böyle bir sıkıntının olduğunu düşünüyorum." dedi. Bjarsmyr de Medipol Başakşehir ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini dile getirerek, 3 mağlubiyetlik kötü seriyi sonlandırmak ve yeni bir galibiyet serisi başlatmak istediklerini aktardı.

NDINGA: BENİ GALATASARAY İSTEDİ

Orta saha oyuncusu Delvin Ndinga da Sivasspor'da mutlu olduğunu söyledi. Bir öğrencinin "Türkiye'de dört büyük takımdan hangisinde oynamak istersin?" sorusu üzerine Ndinga, şöyle konuştu: "Fransa'da oynadığım dönemde 3-4 sene Galatasaray benimle ilgilendi. Beni transfer etmek istediler ama o zaman çok sıcak bakmıyordum. Geçen sene de benimle ilgileniyorlardı ama Sivasspor'a geldim. Türkiye'de Beşiktaş'ta oynamak isterim."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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