Süper Lig'de Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor deplasmanında beklemediği bir yenilgi aldı. Sivasspor, güçlü rakibini 2-1 yenerek önemli bir sürprize imza attı.

RYBALKA TABELAYI DEĞİŞTİRDİ

Yağış altında oynanan maçın ilk önemli pozisyonda gol geldi. 5. dakikada Sone'nin ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan şutunda top kaleci Fabri'dan sekti. Pozisyonu takip eden Rybalka, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren isim oldu.

TALISCA PENALTIYI KAZANDI, NEGREDO SKORU EŞİTLEDİ

26. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ziya Erdal'ın hatasında topu önünde bulan Gökhan Gönül, topu Talisca'ya aktardı. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Talisca, Bjarsmyr ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Negredo skoru 1-1'e getirdi. İspanyol yıldız böylece ligdeki 4. golüne imza attı.

MAÇIN SONUCUNU CYRIAC BELİRLEDİ

İkinci yarının tamamı Beşiktaş'ın baskısı altında geçerken, golü bulan ev sahibi oldu. 83. dakikada kullanılan kornerde çizgiden çıkan topu tamamlayan Cyriac oldu ve Sivasspor bir kez daha öne geçti.

Maçı da 2-1 kazanan Sivasspor, Medipol Başakşehir'in ardından Beşiktaş'ı da yenmiş oldu. 8 maç sonra kaybeden siyah beyazlılar da bu yenilgiyle ilk yarıyı 30 puanla tamamladı.

Kaynak: haberinburada