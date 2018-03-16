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SİVİLLER AFRİN'DEN BÖYLE KAÇTI! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER


Siviller Afrin'den böyle kaçtı! İşte ilk görüntüler
Tarih : 16 Mart 2018, 19:50
Puan Ver : Siviller Afrin'den Böyle Kaçtı! İşte İlk Görüntüler(6/10)2

YPG kontrolündeki Afrin ve köylerinde çatışma korkusu nedeniyle kaçan sivillerin kaçışı kameraya yansıdı.

SİVİLLER KUŞATMA ALTINDAKİ AFRİN'İ TERKEDİYOR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, terör örgütlerinden temizlenmesi hedeflenen ve çevresi kuşatılan Afrin merkezi ile yakınındaki köylerde yaşayan sivillerin teröristlerin baskısı nedeniyle bölgeden kaçışı sürüyor. Mehmetçiğin ilerleyişinin ardından, YPG kontrolündeki Afrin ve köylerinde çatışma korkusu nedeniyle kaçan sivillerin kaçışı kameraya yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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