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siyaset dinleyerek uyuyorum, milletvekili olmak istiyorum

SİYASET DİNLEYEREK UYUYORUM, MİLLETVEKİLİ OLMAK İSTİYORUM

"Memleket meselelerinin çözümüne katkıda bulunmak istiyorum"

Tarih : 13 Aralık 2016, 17:08
Puan Ver : Siyaset Dinleyerek Uyuyorum, Milletvekili Olmak İstiyorum(6/10)6


Şarkıcı Sinan Akçıl, siyaseti çok sevdiğini belirterek "Şu anda 30 yaşındayım ve 10-15 yıl sonra milletvekili olmak gibi bir düşüncem var. Geceleri siyaset dinleyerek uyuyorum. Çocukluğumdan beri siyaseti severim, ülkemin sorunları ile çok ilgiliyim. Memleket meselelerinin çözümüne katkıda bulunmak istiyorum" dedi. 



Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te sevenleriyle buluşan Sinan Akçıl şunları söyledi:



"Annem ben karnındayken göbeğini hoparlöre dayarmış, bana Beethoven, Mozart dinletirmiş. Böylelikle ben doğmadan müzik dünyam yaratılmış. 5 yaşındayken de konservatuara girdim"



"Yabancı müzikte Sade, George Michael, Sting çok dinlediğim sanatçılar. Bir itirafım var, bazen kendi şarkılarımı da dinlediğim oluyor. Kendimi izleyince Youtube'daki görüntülenme sayısı artıyor"



"Türkiye'de sesini beğendiğim ve şarkımı seslendirmeyen bir kişi kaldı sadece, o da İbrahim Tatlıses. Onun da yeni çıkacak albümünde iki şarkım var"



"Rotamı Latin Amerika'ya çevirdim. Miami'ye gittiğimde ‘Güney Amerika'ya neden yoğunlaşmıyoruz?' dedim. Şimdi İspanyolca derslerine başladım. ABD ve Latin Amerika Sony ile anlaşıp ‘Tabi Tabi'yi İspanyolca söyleyeceğim. Yaza doğru çıkacak. 3 Grammy ödüllü aranjör Lu Diaz şarkının mix ve remix'ini yapacak"



 




"Avrupa'nın en büyük beach club'larından birini açıyorum. Güzel bir koy bulduk Marmaris'te. Ben işin işletmesinde olmayacağım. İki ortağım daha var. İşin patronu olacağım"



"Siyaseti çok seviyorum. Şu anda 30 yaşındayım ve 10-15 yıl sonra milletvekili olmak gibi bir düşüncem var. Geceleri siyaset dinleyerek uyuyorum. Çocukluğumdan beri siyaseti severim, ülkemin sorunları ile çok ilgiliyim. Memleket meselelerinin çözümüne katkıda bulunmak istiyorum"



 



kaynak:t24








Etiketler: Siyaset  Dinleyerek  Uyuyorum  Milletvekili  Olmak  İstiyorum    haber

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