Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

siyasi partilerden terörle mücadelede kararlılık mesajı

SİYASİ PARTİLERDEN TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde ortak açıklama yaptı. Açıklamada, terörle mücadelede kararlılık mesajı verildi.

Tarih : 14 Aralık 2016, 13:22
Puan Ver : Siyasi Partilerden Terörle Mücadelede Kararlılık Mesajı(7/10)4


Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde ortak açıklama yaptı.



AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, "Bu toplantımızda şunu bir kez daha gördük ki terörle mücadele konusu Türkiye'de siyaset üstü bir konudur ve parti görüşümüz, düşüncemiz farklı olabilir ama terörle mücadele konusunda kararlılık, gerek CHP'de gerek MHP'de gerekse de AK Parti'de devam etmektedir." dedi.



Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Geniş kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Yapılan çalışmalar hakkında, gerek Suriye'de gerek Irak'ta gerekse yurt içinde, konuları sayın genel başkanlarla paylaşma fırsatı bulduk. Kendilerinin düşüncelerini dinledik. Bize önerileri oldu, onları da not aldık. Gayet verimli bir toplantı oldu."

"Hep birlikte mücadele için uzlaşmamız oldu"



Kılıçdaroğlu ise, "Sayın Başbakan, yaşanan terör olayları dolayısıyla bizleri bilgilendirdi, kendilerine teşekkür ederiz. Terör konusunda bütün siyasal partilerin ortak tavır takınması, teröre karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerektiği konusunda bir uzlaşmamız oldu." diye konuştu.

"Toplantı olgunluk içerisinde gelişmiştir"



Bahçeli de, "Toplantı, milletimizin beklentilerine cevap verebilecek bir olgunluk içerisinde gelişmiştir. Siyasi partiler, terörle mücadelenin kesin ve acımasız bir kararlılıkla sürdürülmesini talep etmektedir." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:aa








Etiketler: Siyasi  Partilerden  Terörle  Mücadelede  Kararlılık  Mesajı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER