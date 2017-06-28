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siz aynısınız ben değiştim

SİZ AYNISINIZ BEN DEĞİŞTİM

Takım sahaya çıktıktan sonra gazetecilerin yanına gelen Aykut Kocaman, “Eski arkadaşları görmek çok güzel. Siz aynısınız (sakallarını gösterip) bende değişiklik var” diyerek geçen 4 yılda yaşlandığını ima etti

Tarih : 28 Haziran 2017, 09:39
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Fenerbahçe 2017- 18 sezonu hazırlıklarına dün akşam 19.00'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı. 29 Mayıs 2013'te istifa ettiği sarı-lacivertli takıma yeniden dönen Aykut Kocaman, 4 yıl sonra Samandıra'da idman yönetirken gazetecilere geçen yıllarda yaşlandığını söyledi.



 



kaynak:sabah








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