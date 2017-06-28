SİZ AYNISINIZ BEN DEĞİŞTİM
Takım sahaya çıktıktan sonra gazetecilerin yanına gelen Aykut Kocaman, “Eski arkadaşları görmek çok güzel. Siz aynısınız (sakallarını gösterip) bende değişiklik var” diyerek geçen 4 yılda yaşlandığını ima etti
Fenerbahçe 2017- 18 sezonu hazırlıklarına dün akşam 19.00'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı. 29 Mayıs 2013'te istifa ettiği sarı-lacivertli takıma yeniden dönen Aykut Kocaman, 4 yıl sonra Samandıra'da idman yönetirken gazetecilere geçen yıllarda yaşlandığını söyledi.
kaynak:sabah
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