Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti'ye geçen 15 CHP'li vekile, "Siz Çanakkale'deki 15'ler değilsiniz; siz iradesini satanlardansınız, onları da lekelediniz." diyerek sert çıktı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresinde konuştu. "Ey 15 milletvekili siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz. Siz iradesini satanlardansınız. Siz Çanakkale'deki 15'ler değilsiniz. Onları da lekelediniz." dedi.

Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Bu ülke asırlardır ölümü öldüren yiğitler sayesinde ayaktadır. Bu ülke şehitlerini baş tacı eden bir ülkedir. Rabbim bizi şehitlerimizin kutlu yolundan ayırmasın.

"RÜZGAR GÜLÜ GİBİ YÖN DEĞİŞTİREN SİYASET, POPÜLİZMİN BATAKLIĞINDA BOĞULMAYA MAHKUMDUR"

İstanbul İl Gençlik Kongresi'nin başarılı geçmesini, ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugünkü kongrede emaneti devreden dava arkadaşlarıma şahsım ve partim adına teşekkür ediyorum. Bana sizler gibi gençlerle yol yürüme şerefini bahşettiği için rabbime hamdediyorum. Bugüne kadar mücadelemizi nasıl siz gençlerle sırt sırta vererek yürüttüysek, bundan sonra da öyle devam edeceğiz.

Siyasetçinin varoluş gayesi ülkeye, millete, seçmene en güzel şekilde hizmet etmektir. Siyaset ilkelerle, prensiplerle, belli değerlerle yapılmalıdır. Ahlakı, ilkesi olmayan siyasetin ne ülkeye, ne millete bir faydası olur. Rüzgar gülü gibi yön değiştiren bir siyaset, popülizmin bataklığında boğulmaya mahkumdur.

"SİZ ÇANAKKALE'DEKİ 15'LER DEĞİLSİNİZ, SİZ İRADENİZİ SATANLARDANSINIZ"

90 yıllık siyasi geçmişimizde milletin emanetini canı pahasına koruyan kahramanlar olduğu gibi, tanklara selam duran korkaklar da vardır. Bu ülkenin siyasi geçmişi, erdemli siyaset yapanlarla ahlaksız siyasetçilerin mücadele sahnesi olmuştur.

Türkiye'de ahlaklı, erdemli siyasetin öncelikli muharızı politikayı ikbal kapısı olarak gören kıfayetsizlerdir. Bugün Türkiye'nin ana muhalefet partisi sıfatını taşıyan CHP, maalesef bu kötü örneğin temsilcisi olmayı kimseye bırakmamıştır. 27 Mayıs'ta iktidara giden yolu darbecileri kışkırtmakta gören CHP, 1978'de iktidarı kirli pazarlıklarla 11 milletvekilini transfer ederek almıştır.

Kısa süreli iktidar uğruna, CHP'nin açtığı kirli vekil tezgahı o zaman vardı, şimdi yine var. Geleneği kirli olanın, geleceği de pürü pak olmaz. CHP, dün olduğu gibi bugün de siyaseti bir kabzımal pazarlığına dönüştürdü. Ben burdan sesleniyorum, Ey 15 milletvekili siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz. Siz iradesini satanlardansınız. Siz Çanakkale'deki 15'ler değilsiniz. Onları da lekelediniz. Size oy veren bu milletin iradesini hiçe saydınız. Sizin şahsiyetiniz olgunlaşmamış. Sözde partinin koltuklarına bile oturamadınız. Ekranları başında bizi izleyen tüm CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarıma sesleniyorum. 24 Haziran'da bunları sandığa gömmeye var mısınız diyorum.

"EYVAH DEDİM, TÜRK PARLAMENTOSU NE HALE GELMİŞ"

CHP, hiçbir ilke ve ahlakla bağdaşmayan pazarlıklarla Türk siyasetini lekelemeye devam ediyor. O gözü yaşlı vekilleri görünce çok üzüldüm. Eyvah dedim, Türk parlamentosu ne hale gelmiş. Siyasi tarihimize yeni bir utanç vesikası olarak kaydoldu. Bu hadise 40 yıla rağmen, CHP'den bir şeyin değişmediğini ortaya koymuştur. Bu tezgah ana muhalefet partisini itibarsız hale getiren bir hamle olmuştur.

"TAM BİR KIRILMA NOKTASINDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi halka hitap etti. Erdoğan, "Tam bir kırılma noktasındayız zira Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık bir dönüm noktasına gelmiştir ve bu dönem noktası Türkiye'nin ileri atılım noktası olacaktır." açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

"ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 4500'E DOĞRU İLERLİYOR"

"Bu aralar malum Türkiye'de terörle mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Şu anda Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4500'e doğru ilerliyor. Kuzey Irak'ta 300'e yakın terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçiğimiz aldığı ilanla yola kararlılıkla yürüyor.

"KARDEŞ İTTİFAKI İÇERİSİNDE HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

Gençler, özellikle lise son sınıflardan üniversitedeki arkadaşlarınızdan hepsiyle özellikle kucaklaşacaksınız. Hepsine bildiklerinizi anlatacaksınız. Bu heyecan daim olsun, bu heyecan devam olsun. Bu heyecanla tüm Türkiye gençliğini ayağa kaldıracaksınız. MHP ve BBP ile yaptığımız bu ittifakta kardeşlerim, hassas olacağız. Kardeş ittifakı içerisinden hep birlikte beraber çalışacağız"

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Kaynak: haberinburada