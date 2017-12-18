SİZ TÜRKLER DİYE BAŞLADIĞI BASIN TOPLANTISI, ÇİLEDEN ÇIKARDI
GS Teknik Direktörü Igor Tudor'un "Baskı hissediyor musunuz?" sorusuna "Siz Türkler" diyerek başlayıp kamuoyuna göndermede bulunması tepki topladı. Metin Tekin, "Artık takımda kalamaz." dedi.
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenildi. Eleştirilerin odak noktasındaki Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, maç sonu yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.
"Neden kaybettiniz?" sorusuna Hırvat teknik adam "Rakip iki gol attı, biz bir gol attık. Bu yüzden kaybettik" diyerek yanıt verdi. Tudor'un bu yanıtı vermesi sosyal medyada "Bizimle alay ediyor" yorumlarının yapılmasına yol açtı.
"SİZ TÜRKLER"
Hırvat hoca, "Baskı hissediyor musunuz" diye sorulunca, "Siz Türkler" diye lafa girip, futbol kamuoyuna göndermelerde bulundu. "Bütün hayatım baskıyla geçiyor benim" diyen Tudor, "Türkiye'de iki tane popüler var şey. 'Tudor istifa' ve 'sistem tartışması'. Mağlubiyet sisteme dayandırılacaktır. Şimdi bu yansıtılacak ve herkes mutlu olacak. Türkiye'de futbola bakış açısı bu" diye konuştu ve her kesimden tepki aldı.
"DOĞRU BİR SÖYLEM DEĞİL"
Milli Takım'ın eski oyuncularından Metin Tekin, konuya ilişkin "Tudor'un 'siz Türkler' ifadesi doğru değil. 9 yabancı ile oynuyorsun ve dünya futbolundasın. Ben, Tudor'un Galatasaray'da kalabileceğine artık inanmıyorum." diye konuştu.
Galatasaray'ın ve Milli Takım'ın eski oyuncularından Bülent Korkmaz ise "Tudor diyor ki, siz Türkler. Tudor'a parayı veren Galatasaray kulübü. Karabük'ten alıp buraya getiren de Galatasaray Kulübü. Siz Türkler doğru bir söylem değil." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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