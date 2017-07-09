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Sızan formalardaki detay, Beşiktaşlı taraftarları kızdırdı

SIZAN FORMALARDAKİ DETAY, BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARI KIZDIRDI

Beşiktaşlı taraftarlar, yeni çıkacak formalarda yeni yıldızın, diğer ikisinin yanında değil üstünde olmasını beğenmedi.

Tarih : 09 Temmuz 2017, 18:40
Puan Ver : Sızan Formalardaki Detay, Beşiktaşlı Taraftarları Kızdırdı(7/10)3

Üst üste 2. şampiyonluğu elde ederek 15. zaferine ulaşan Beşiktaş, logosuna 3. yıldızı ekledi.

Beşiktaş taraftarları 12 Temmuz 2017'de satışa çıkacak 3 yıldızlı formalı merakla beklerken sürpriz bir gelişme yaşandı formalar basına sızdı.

YENİ SEZON FORMASI BELLİ OLDU

Kartal Yuvası sorumlusu Hüseyin Mican 3 yıldızlı yeni sezon formalarının 12 Temmuz'da satışa çıkacağını duyurmuştu. Ancak İngiliz basınından Footy Headlines sitesi Beşiktaş'ın yeni sezon formasını yayınladı.

YILDIZIN YERİ BEĞENİLMEDİ

Formaları daha önceden yayınlaması ile bilinen sitede yeni sezon formasının tasarımını beğeni ile karşılayan Beşiktaş taraftarı, 3. yıldızın tepede yer almasını ise eleştirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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