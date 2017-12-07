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Skandal! Google, Kudüs'ü Başkent Olarak İşaretledi

SKANDAL! GOOGLE, KUDÜS'Ü BAŞKENT OLARAK İŞARETLEDİ

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanımasından sonra, Amerikan Google harita uygulaması Kudüs'ü başkent olarak göstermeye başladı.

Tarih : 07 Aralık 2017, 18:10
Puan Ver : Skandal! Google, Kudüs'ü Başkent Olarak İşaretledi(8/10)4

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanımasında sonra, Amerikan Google harita uygulaması Kudüs'ü başkent olarak göstermeye başladı. Harita ülkelerin başkentlerini büyük noktayla gösteriyor.

Google arama motoruna Kudüs yazıp arama yapanlar, "İsrail'in başkentidir" şeklinde yazıyla karşılaştı. Böylelikle Türkiye'de yasaklı olan Vikipedi'nin de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak değiştirdiği görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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