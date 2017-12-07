SKANDAL! GOOGLE, KUDÜS'Ü BAŞKENT OLARAK İŞARETLEDİ
ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanımasından sonra, Amerikan Google harita uygulaması Kudüs'ü başkent olarak göstermeye başladı.
ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanımasında sonra, Amerikan Google harita uygulaması Kudüs'ü başkent olarak göstermeye başladı. Harita ülkelerin başkentlerini büyük noktayla gösteriyor.
Google arama motoruna Kudüs yazıp arama yapanlar, "İsrail'in başkentidir" şeklinde yazıyla karşılaştı. Böylelikle Türkiye'de yasaklı olan Vikipedi'nin de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak değiştirdiği görüldü.
Kaynak: haberinburada
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