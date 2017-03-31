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SKANDAL GÖRÜNTÜLER İKİ GÜN ÖNCE ÇEKİLDİ! TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TÖRENİNDE...


SKANDAL GÖRÜNTÜLER İKİ GÜN ÖNCE ÇEKİLDİ! TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TÖRENİNDE...
Tarih : 31 Mart 2017, 11:42
Puan Ver : Skandal Görüntüler İki Gün Önce Çekildi! Terör Örgütünün Töreninde...(8/10)7


Öcalanlı flamalar



Terör örgütü PKK'nın yayın organı Fırat haber Ajansı (ANF), Kerkük'te ABD yapımı zırhlı araçların önünde tören yapan silahlı PKK'lıların görüntülerini yayınladı. 29 Mart'ta çekildiği belirtilen görüntülerde tekerlikli bir zırhlı muharebe aracı ile ABD ordusunun en çok kullandığı ‘Humvee' zırhlı personel taşıyıcı görülüyor. Kulesine ağır silahların monte edilebildiği Humvee'lerde; 1 şoför, 3 yolcu ve bir nişancı olmak üzere 5 askeri personel taşınıyor. PKK ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın resminin bulunduğu bayrakların asıldığı alanda ayrıca kamuflaj boyası yapılmış bir askeri kamyon da görülüyor.



 



kaynak:milliyet








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