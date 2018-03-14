SKANDAL GÖRÜNTÜLER! ÜNLÜ SPORCU, SEVGİLİSİNİ TEKME TOKAT DÖVDÜ
Venezuelalı ünlü beyzbol oyuncusu Danry Vasquez'in kız arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler spor dünyasını sarstı. Yıldız oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı.
Spor dünyası, ünlü beyzbol oyuncusu Danry Vasquez'in kız arkadaşına şiddet uyguladığı bu görüntüleri konuşuyor.
ABD'nin Teksas eyaletinde 2 Ağustos 2016'da yaşandığı belirtilen olayda, Venezuelalı yıldız oyuncunun, idman sonrası tesislerden çıkarken, kız arkadaşını merdivenlerde feci şekilde darp ettiği görülüyor.
SEVGİLİSİNE ART ARDA YUMRUK SALLADI
Danry Vasquez, saçlarından çekerek sürüklediği kıza, art arda tokat ve yumruk atıyor.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Eski Tv Sunucusu, Trump'ın Yeni Başdanışmanı Oldu
- 511 Milyonla Ortadan Kaybolmuştu! Çiftlikbank'ın Ceo'su Rapçı Çıktı
- Hdp'li Vekile Meclis'te Tokat Gibi Cevap: Savaş Değil Terörle Mücadele
- Helin'i Acımadan Katleden Cani, Mahkemede Gülerek Savunma Yaptı
- Amasya Şehidini Uğurladı! Cenaze Törenine Binlerce Kişi Katıldı
EKONOMİ HABERLERİ
- 85 Bin Kişiye Amerika'da Çalışma Fırsatı! Başvurular Başladı
- Akdeniz'de Gerilimini Düşürecek Açıklama: Türkiye İle Temas Halindeyiz
- Toys R Us 106 Mağazasını Daha Kapatıyor
- Schengen Vizesi Başvurularının Sonuçlandırılması 10 Güne İniyor
- Çiftlik Bank'ın Sahibine Darbe: Yöneticisi Yakalandı, Eşi Teslim Oldu
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yarısını İçtiği Enerji İçeceği Kutusundan Ölü Fare Çıktı
- 11 Yaşındaki Akrabasını Cinsel İlişkiye Zorlayan Kadın 50 Yıl Hapis Cezası Aldı
- Plajda Fotoğraf Çektiren Kadının Üzerinden Jet-Ski Geçti
- Hayatını Bilime Adayan Hawking'in Son Hayaline Ömrü Yetmedi
- Sevgilisinin Çılgın Doğum Günü Sürprizini Görünce Ne Yapacağını Şaşırdı: Delirdin Mi Sen?
Bu Haberle İlgili Yorumlar