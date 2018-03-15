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Skandal hakem yeniden Fenerbahçe - CSKA Moskova maçına atandı!

SKANDAL HAKEM YENİDEN FENERBAHÇE - CSKA MOSKOVA MAÇINA ATANDI!

Fenerbahçe Doğuş'un iç sahada Rus ekibi CSKA Moskova ile oynayacağı karşılaşmaya 2016'daki finalde kararlarıyla basketbolseverlerin büyük tepkisini çeken Sloven hakem Damir Javor atandı.

Tarih : 15 Mart 2018, 23:10
Puan Ver : Skandal Hakem Yeniden Fenerbahçe - Cska Moskova Maçına Atandı!(9/10)5

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. maç döneminde temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, sahasında Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

İŞTE ZORLU MÜCADELENİN HAKEMLERİ

Zorlu mücadelenin hakemleri İspanya'dan Daniel Hierrezuelo, İtalya'dan Carmelo Paternico ve Slovenya'dan olay hakem Damir Javor atandı.

Damir Javor, 2016 yılında finalde karşı karşıya gelen temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş ile CSKA Moskova'nın maçında çaldığı düdüklerle büyük tepki çekmişti.

Temsilcimizin aleyhine çaldığı düdüklerle sonuca etki eden Javor'un dikkat çektiği karşılaşma 83-83'lük skorla uzatmaya gitmiş ve uzatma sonunda kazanan 101-96'lık skorla CSKA Moskova olmuştu.

İÇ SAHADA İLK MAÇ

Sloven hakem, 2016-17 sezonunda Fenerbahçe'nin hiçbir iç saha maçında görev almazken bu sezon da iç sahada bir maça atanmamıştı. Berlin'deki Final Four'dan sonra Damir Javor, yine temsilcimizin CSKA Moskova ile oynayacağı bir maçta bu kez ilk kez İstanbul'da düdük çalmaya hazırlanıyor.

15 Mayıs 2016'daki finalde taraftarlardan büyük tepki gören Javor, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerin de tepkisini çekmişti.

Berlin'deki finalde bir izleyicinin Nikola Kalinic'in üzerine doğru düşmesine gösterdiği tepki de maçta gerginlik yaratmıştı. Kalinic'e saldıran ismin CSKA Moskova'nın da mücadele ettiği VTB Lig'in CEO'su Sergey Kushchenko olduğu ortaya çıkmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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