SKANDAL İDDİA! YUNAN ASKERİ, TÜRK HELİKOPTERİNE UYARI ATEŞİ AÇTI
Akdeniz'deki Meis (Kızılhisar) adasının batısında bulunan Ro (Kara) adası üzerinde alçaktan uçan Türk helikopterine Yunan askeri uyarı ateşi açtı.
TÜRK HELİKOPTER ALÇAKTAN UÇTU
Türkiye'ye ait bir helikopter, Yunanistan'ın Ro adası üzerinde alçaktan uçtu. Sputnik'in Ekatimerini gazetesinden aktardığına göre, gazeteye konuşan Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan kaynaklar, helikoptere angajman kuralları çerçevesinde yanıt verildiğini söyledi.
DÜN GECE SAATLERİNDE UYARI ATEŞİ AÇILDI
SKAI televizyonu da Türk helikopterine izli mermilerle uyarı ateşi açıldığını duyurdu. Ateşin ardından helikopterin bölgeden ayrıldığı belirtildi. Ancak yerel saatle dün 23:30'da yaşanan olayda helikopterin Türk ordusuna ait olup olmadığının tespit edilemediği de aktarıldı.
"UYARI AMAÇLI ATEŞ AÇILDI, BU KESİNLİKLE YASAL BİR TEPKİ"
Sputnik'e konuşan bir kaynak ise helikopterin Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait olduğunu söyledi:
"Uyarı amaçlı ateş açıldı. Bu kesinlikle yasal bir tepki. Helikopter 1 mil (1.609 km.) uzaktaydı, alçak irtifadaydı. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopterdi."
Kaynak: haberinburada
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