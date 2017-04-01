SKANDAL REKLAM HAKKINDA ÜLKER'DEN AÇIKLAMA
Ülker'in 1 Nisan için hazırladığı reklam filmi sosyal medyada yoğun tepki aldı. "1 Nisan'da küçük kardeşlerin abilerine, ablalarına sürprizleri var!" mesajı ile yayınlanan ve "1 Nisan yaklaşıyor, tuhaf şeyler oluyor" şeklinde başlayan Ülker'in reklam filmi gelen tepkiler üzerine yayından kaldırıldı.
Reklam ile ilgili sosyal medyadan bir açıklama yapan Murat Ülker "Yurtdışındayım.Şimdi duydum.Haber verenlere teşekkürler.Kumpası kuranlar hakettiklerini bulacaklar. Milletimizin yanındayız."açıklaması yaptı.
Ülker, 1 Nisan reklam filmi projesinde yer alan TBWA reklam şirketi ile tüm çalışmalarını sonlandırarak ilgili departmanda çalışan tüm çalışanları açığa alma kararı verdi. Soruşturma tamamlanana kadar bu personeller idari izinli sayılacak.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar