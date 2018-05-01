SKANDAL! TARAFTARLAR BIÇAK VE SOPALARLA FUTBOLCULARA SALDIRDI
Muğla U17 Liginde Marmaris ve Ortaca Belediyespor maçında taraftarlar, bıçak ve soplarla sahaya indi. Çıkan olaylarda 3 futbolcu yaralandı.
Muğla U17 B Liginde mücadele eden Marmarisspor, hafta sonu sahasında Ortaca Belediyespor'u konuk etti. Misafir takım karşılaşmanın 3. dakikasında 1-0 öne geçti. Maç bu skorlu tamamlandı. Karşılaşmanın bitiş düğünün çalmasının ardından iki takım futbolcuları arasında tartışma çıktı.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Tartışma kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. Kavgaya bu sefer de sahaya inen taraftarlar dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Bıçak ve sopalar havada uçuşurken polis olayları yatıştırmak için havaya ateş açtı ve takviye ekip istedi. Güçlükle yatıştırılan kavga sonunda konuk takımdan bir futbolcunun omzu kırılırken 2 futbolcu da hafif yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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