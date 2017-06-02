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skype tamamen değişti, işte yeni hali!

SKYPE TAMAMEN DEĞİŞTİ, İŞTE YENİ HALİ!

Skype, sosyal platformlardaki yeniliklere ayak uydurabilmek üzere tasarımını değiştiriyor.

Tarih : 02 Haziran 2017, 10:01
Puan Ver : Skype Tamamen Değişti, İşte Yeni Hali!(7/10)6


Skype'ın sahibi Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar seçtikleri renklerle veya süslemeli yazılarla attıkları mesajları ve görüntülü aramaları kişiselleştirebiliyor.



Kullanıcılar ayrıca, fotoğraf ve görüntü kullanarak önemli anlarını oluşturabiliyor, bunları arkadaşları ve aile bireyleriyle paylaşabiliyor.



Uygulamadaki yenilikler kullanıcıların grup sohbeti yapabilmesine, bulundukları konumu veya YouTube videolarını birbirlerine gönderebilmesine de imkan sağlıyor.



Skype'taki yeniliklerden biri de kullanıcıların internette belirli bir alanda arama yapabilme özelliği olarak öne çıkıyor. Arama özelliği sayesinde gitmek istedikleri maç için bilet, hazırlamak istedikleri yemek için tarif veya çıkmak istedikleri tatil için uçak bileti veya otel arayabiliyorlar.



Ayrıca, eskiden olduğu gibi Skype'ın dünya genelindeki kullanıcılar arasında ücretsiz sesli ve görüntülü arama yapabilme özellikleri devam edecek.



 



kaynak:hürriyet








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