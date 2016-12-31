

Microsoft'un popüler video mesajlaşma uygulaması, Volvo araçlarına giriyor.







Lüks otomobil üreticisi Volvo'nun açıklamasına göre, firmanın 90 serisi high-end otomobil serisinde artık Skype for Bussines uygulaması kullanılacak.



Skype, hem iş dünyasında hem de kişisel kullanımda, yoğun ilgi gören bir uygulama. Skype ile uzaktan sanal toplantılar, video konferanslar yapmak mümkün olduğu gibi, aile bireyleri arasında da video görüşmeler sık kullanılıyor.



Volvo sahipleri artık araç içinde, kontrol panelinden Skype hesaplarına kolayca ulaşabilecekler ve telefona ihtiyaç duymadan direksiyon başındayken kolayca video görüşme yapabilecekler. Video aracın geniş ekranlı kumanda panelinde oynatılacak.



Bağlantı ise araca bağlı olan cep telefonu üzerinden gerçekleşecek. Volvo ayrıca, Microsfot'un yapay zekalı dijital asistanı Cortana'yı araçlarına adapte etmek için çalıştığının da altını çiziyor.



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