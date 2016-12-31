Cumhurbaşkanı: Terör Örgütlerinin Başını Ezeceğiz
Trafik Cezaları Bu Geceden İtibaren Artıyor!
İbrahim Kutluay'dan Boşanma Açıklaması
Suriye'de Ateşkesi Reddeden Terörist Olarak Görülecek
Soğuklarda Sokaktaki Hayvanlara Yardım Edin
Apple Hindistan'da İphone Üretimine Başlayacak
Skype, Volvo Otomobillere Giriyor
Facebook'ta Videolara Telif Koruması Geliyor
Samsung Exynos 8895 Hakkında Detaylar Gelmeye Başladı
Samsung'dan Oyuncular İçin Kıvrımlı Monitör!
Hp Yazıcılar Siber Saldırılara Karşı Koruyor
İnternet Hızını Artırmanın Yolları
Kulağından Cep Telefonunu Düşürmeyenler Dikkat!
Galatasaray, Yeni Bruma'yı Yunanistan'da Buldu
Tarihte Ödülleri Reddedenler De Var!
İsmail Kahraman'ın Durumuyla İlgili Yeni Açıklama
Emekliye 514 Lira Ek Zam
Fırat Kalkanı'nda 23 Terörist Daha Öldürüldü
Takside İstanbulkart Dönemi
Putin'den Erdoğan'a Yeni Yıl Mesajı

skype, volvo otomobillere giriyor

SKYPE, VOLVO OTOMOBİLLERE GİRİYOR

Microsoft'un popüler video mesajlaşma uygulaması, Volvo araçlarına giriyor.

Tarih : 31 Aralık 2016, 11:27
Puan Ver : Skype, Volvo Otomobillere Giriyor(7/10)8


Microsoft'un popüler video mesajlaşma uygulaması, Volvo araçlarına giriyor.



 



Lüks otomobil üreticisi Volvo'nun açıklamasına göre, firmanın 90 serisi high-end otomobil serisinde artık Skype for Bussines uygulaması kullanılacak.



Skype, hem iş dünyasında hem de kişisel kullanımda, yoğun ilgi gören bir uygulama. Skype ile uzaktan sanal toplantılar, video konferanslar yapmak mümkün olduğu gibi, aile bireyleri arasında da video görüşmeler sık kullanılıyor.



Volvo sahipleri artık araç içinde, kontrol panelinden Skype hesaplarına kolayca ulaşabilecekler ve telefona ihtiyaç duymadan direksiyon başındayken kolayca video görüşme yapabilecekler. Video aracın geniş ekranlı kumanda panelinde oynatılacak.



Bağlantı ise araca bağlı olan cep telefonu üzerinden gerçekleşecek. Volvo ayrıca, Microsfot'un yapay zekalı dijital asistanı Cortana'yı araçlarına adapte etmek için çalıştığının da altını çiziyor.



Yandex Navigasyon günlük internet kullanımı 2 MB








Etiketler: Skype  Volvo  Otomobillere  Giriyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER